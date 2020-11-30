Омск, , 14:05 — REGNUM В амбулаторное звено Омской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носители коронавируса, усиливают молодыми специалистами из медицинского университета — к работе привлечены преподаватели вуза, ординаторы, около 900 студентов. Есть и другие новшества. Это следует из слов главы региона Александра Буркова, сказанных на пресс-конференции. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Для обслуживания вызовов на дому участковой терапевтической службе региональное правительство предоставило 77 машин, еще 20 автомобилей выделила мэрия, подключились автоволонтёры. Губернатор Александр Бурков сообщил, что достигнута договоренность с «Яндекс-такси» и с текущей недели начнется установка программного обеспечения, которое позволит предоставлять такси для обслуживания омских врачей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной: выявлено 245 новых носителей коронавируса, за весь период — 22 563.