Москва, , 14:04 — REGNUM В возрасте 73 лет скончался президент компании «Ростагроэкспорт» Борис Александров, сообщили 30 ноября в пресс-службе Российского союза предпринимателей молочной отрасли.

По данным телеграм-канала Mush, 7 ноября у предпринимателя выявили положительный тест на коронавирус. 23 ноября Александрова госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациент умер 30 ноября.

Компания «Ростагроэкспорт» образована в 1995 году. Она известна производством глазированных сырков. Александров — трижды лауреат премии «Предприниматель года» в 2004, 2006 и 2007 годах.

Предприниматель также входил в академию проблем качества РФ и Российскую академию бизнеса и предпринимательства. Награжден орденом «Знак качества».