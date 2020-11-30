Ставрополь, , 14:02 — REGNUM Около 20% инфекционных коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, остаются незанятыми в Ставропольском крае. Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), свободны на 27%, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе минздрава региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

В настоящее время на Ставрополье под наблюдением в медучреждениях и на самоизоляции на дому остаются более 11,5 тыс. человек с коронавирусом или подозрением на него. Лечение в стационаре получают почти 1,7 тыс. пациентов, из них 278 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 41 — подключен к аппаратам ИВЛ.

По данным на утро 30 ноября, на Ставрополье выявлено более 27,7 тыс. носителей коронавируса, в их числе свыше 2,4 тыс. детей. Выздоровели в крае почти 24,6 тыс. человек с подтвержденным диагнозом, в том числе болезнь победили более 2,1 тыс. детей. С начала пандемии в регионе не удалось спасти 551 пациента с COVID-19.

Читайте также: На Ставрополье за выходные умерли 12 человек с коронавирусом