* запрещённая в России организация

Москва, , 14:34 — REGNUM Пятый из задержанных ранее руководителей центра «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправлен под домашний арест. Об этом сообщили 30 ноября представители Пресненского суда Москвы.

Вардану Закаряну инкриминируют вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ). Следователь ходатайствовал о помещении задержанного под стражу, но суд удовлетворять прошение не стал.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2021 года», — сообщили в суде ТАСС.

Ранее под домашний арест по решению суда были отправлены Юрий Чернышев, Виталий Комаров, Иван Чайковский, Сергей Шаталов. Их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР возбудил уголовное дело по факту возобновления деятельности управленческого центра религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).