Омск, , 13:55 — REGNUM В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, развернуто 3 660 коек для лечения больных с COVID-19, госпитальная база создается в ЦРБ и санаториях. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бурков. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

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«В каждом городском округе Омска также откроют «ковидные» центры для пациентов с хроническими заболеваниями. Здесь коронавирусные больные смогут проходить своевременное комплексное обследование, чтобы избежать развития осложнений», — сообщил губернатор. Кроме того, по его словам, в области повсеместно вводится телемедицина, дистанционная помощь столичных специалистов и даже роботы. Робот будет обзванивать больных на дому и спрашивать пульс, сатурацию, и в случае сбоев сообщит врачам, что к больному необходимо выезжать», — добавил подробностей Александр Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет 17% (уменьшение за последние дни составило 1,1%). Выздоровели ещё 112 человек.