Москва, , 13:54 — REGNUM Сегодня, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин глубокие соболезнования в связи с кончиной академика, бывшего главы РАН Владимира Фортова его родным и близким, сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства подчеркнул, что академик Фортов был выдающимся, всемирно известным учёным, личностью поистине уникального масштаба.

«Кончина Владимира Евгеньевича — огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для России. Добрая память о нем сохранится в сердцах навсегда», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Российской академии наук академик Владимир Фортов скончался 29 ноября в возрасте 74 лет.

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