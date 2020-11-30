Оренбург, , 13:50 — REGNUM Следователи Следственного комитета в десятый раз отказались возбуждать уголовное дело по жалобам на пытки трех мужчин, оговоривших себя в убийстве оренбургского предпринимателя и его малолетнего сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комитета против пыток.

Правозащитники отмечают, что еще в 2018 году установило непричастность всех троих к двойному убийству. За необоснованное подозрение в двойном убийстве двум мужчинам присудили компенсации по 100 тысяч и 350 тысяч рублей. В сентябре юристы заявили, что готовят иск, добиваясь компенсации и для третьего необоснованно экс-обвиняемого.

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Напомним, трое мужчин были задержаны в марте 2018 года в рамках расследования громкого убийства, совершенного в областном центре. По словам мужчин, их пытали, требуя признательные показания. Мушфиг Ш. написал явку с повинной. Он утверждает, что написал он её после того, как ему намекнули, что могут изнасиловать, если он будет упорствовать.

Впоследствии у всех задержанных подтвердились алиби, и мужчин отпустили из-под стражи. Двое вернулись домой, а один был отправлен из СИЗО в специальное учреждение для временного содержания иностранных граждан. Пока иностранец находился под стражей, срок разрешения его временного проживания на территории России закончился. Десять месяцев он провел в ожидании принудительного выдворения из России, пока в отношении него не было прекращено уголовное преследование. Мужчина решил обратиться к правозащитникам только после того, как покинул территорию России.

Юрист Комитета против пыток Альбина Мударисова отметила, что правозащитная организация продолжит добиваться возбуждения уголовного дела и обжалует «отказное» постановление следователя.

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