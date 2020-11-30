Пенза, , 13:54 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 30 ноября достиг 35,14% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 165 человек, среди них 16 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от пяти месяцев до 16 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 442 человека, сняли с коронавирусного учета 49 116 жителей. В лабораториях обследовано более 458,8 тыс. человек, проведено свыше 493,1 тыс. исследований на ковид.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 30 ноября подтвердилась у 20 221 человека. Всего выздоровел 17 441 пациент, за сутки — 87 человек. Не удалось спасти 240 пациентов, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

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