Москва, , 13:35 — REGNUM В Бурятии наблюдается высокий естественный прирост населения в сравнении с многими другими субъектами РФ. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

«Я тоже хочу отметить позитивные тенденции в демографии. Правда, это одиннадцатое место по стране, но, во всяком случае, это так было на июнь текущего года», — заявил Путин.

«Если в России мы наблюдаем, к нашему великому сожалению, определенный спад на 0,1%, то у вас в Республике, наоборот, рост, причём рост за счет высокого естественного прироста населения», — указал он.