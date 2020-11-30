Шебалинский район, Алтай, , 13:33 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 340. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 62 новых носителя.

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Наибольший прирост зарегистрирован в Шебалинском районе, где выявили 21 случай. Также диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Усть-Коксинского, Чойского, Майминского, Онгудайского, Усть-Канского и Чемальского районов. Среди заразившихся четверо детей.

«За прошедшие сутки выздоровели 57 пациентов (Майминская РБ — 42, Улаганская РБ — 8, Ресбольница — 4, Центр по профилактике и борьбе со СПИД — 3). По данным на 30 ноября, за весь период в регионе выздоровели 9513 человек», — добавили в штабе.

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