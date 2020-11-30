Челябинск, , 13:33 — REGNUM В Челябинске прививки против гриппа поставили уже 86% граждан от запланированного количества. Об этом заявил вице-мэр Сергей Авдеев на аппаратном совещании.

Он отметил, что основной этап вакцинации подходит к концу. Мобильные пункты закроются к концу недели. Но поставить прививки можно будет в поликлиниках

Как сообщало ИА REGNUM, на мобильных пунктах привились более 6,5 тыс. человек. Это было сделано за последние три месяца.

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