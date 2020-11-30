Москва, 30 ноября 2020, 13:31 — REGNUM В понедельник, 30 ноября состоялся Всероссийский открытый урок «Большая перемена»: больше, чем конкурс», посвященный итогам первого сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Конкурс «Большая перемена» объединил более 1 миллиона школьников, стал пространством возможностей для старшеклассников всей страны. Об итогах первого сезона «Большой перемены» рассказали победители конкурса и педагоги-наставники.
Гостями открытого урока стали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель генерального директора ОАО «Российский железные дороги» Дмитрий Пегов, Народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков и журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
О том, как изменилась их жизнь после «Большой перемены» рассказали победители первого сезона конкурса Агнесса Куприянова из Мордовии, Елена Константинова из Ростовской области, Магомед Магомедов из Республики Дагестан, Зоя Цай из Санкт-Петербурга, Ксения Колповская из Хабаровского края, Дарья Чекалкина из Кировской области, а также Лавр Цветков и Елизавета Кочеткова из Москвы.
Зоя Цай рассказала министру просвещения РФ Сергею Кравцову о своём проекте «От садика до дома безопасная дорога».
Свой приз победительница планирует потратить на обучение и подготовку к вступительным экзаменам в вуз.
В уроке также приняли участие педагоги-наставники победителей конкурса Елена Соснина из города Красноуфимска Свердловской области и Андрей Сопронов из села Воробьевка Воронежской области, а также директора школ-победителей «Большой перемены» — директор МАОУ «Лицей» города Лесной Свердловской области Наталья Решетова и директор «Гимназия № 9», г. Симферополь Республики Крым Татьяна Иванова.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что участники «Большой перемены», придя на конкурс, смогли раскрыть свои таланты и поддержать своих учителей, наставников и школу. «Вместе с ребятами в конкурсе принимали участие учителя и наставники. Их роль была очень важна. Нередко в качестве педагога были родственники конкурсантов. Всегда нужно помнить, что самые главные наставники в жизни — родители и учителя. И я очень хочу сказать каждому из вас, огромное спасибо! Спасибо за таких талантливых участников, чьими результатами мы все гордимся», — рассказал Сергей Кравцов.
По итогам конкурса 20 лучших школ получили по 2 миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 300 учеников одиннадцатых классов — по 1 миллиону рублей, которые они смогут направить на оплату обучения в ведущих вузах страны, а в случае поступления на бюджетное отделение — на ипотеку, 300 девятиклассников и десятиклассников — по 200 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы на дополнительное образование, все 1200 участников финала получат путёвки в «Артек».
Министр просвещения РФ также добавил, что в дальнейшем будет создана Ассоциация участников «Большой перемены».
Организаторы открытого урока — Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», министерство просвещения РФ, Институт изучения детства, семьии воспитания РАО и НИТУ «МИСиС».