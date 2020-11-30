Москва, , 13:31 — REGNUM В понедельник, 30 ноября состоялся Всероссийский открытый урок «Большая перемена»: больше, чем конкурс», посвященный итогам первого сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Большая перемена» объединил более 1 миллиона школьников, стал пространством возможностей для старшеклассников всей страны. Об итогах первого сезона «Большой перемены» рассказали победители конкурса и педагоги-наставники.

Гостями открытого урока стали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель генерального директора ОАО «Российский железные дороги» Дмитрий Пегов, Народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков и журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

О том, как изменилась их жизнь после «Большой перемены» рассказали победители первого сезона конкурса Агнесса Куприянова из Мордовии, Елена Константинова из Ростовской области, Магомед Магомедов из Республики Дагестан, Зоя Цай из Санкт-Петербурга, Ксения Колповская из Хабаровского края, Дарья Чекалкина из Кировской области, а также Лавр Цветков и Елизавета Кочеткова из Москвы.

Зоя Цай рассказала министру просвещения РФ Сергею Кравцову о своём проекте «От садика до дома безопасная дорога».

«Мы вместе с ребятами из волонтерского отряда посещали детские сады, где проводили для воспитанников мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, проводили веселые интерактивные игры. По окончанию нашей детской программы мы получили обратную связь и поняли, что дети отлично усвоили правила», — отметила Зоя.

Свой приз победительница планирует потратить на обучение и подготовку к вступительным экзаменам в вуз.

В уроке также приняли участие педагоги-наставники победителей конкурса Елена Соснина из города Красноуфимска Свердловской области и Андрей Сопронов из села Воробьевка Воронежской области, а также директора школ-победителей «Большой перемены» — директор МАОУ «Лицей» города Лесной Свердловской области Наталья Решетова и директор «Гимназия № 9», г. Симферополь Республики Крым Татьяна Иванова.

«Большая перемена» — это проект, который позволяет ребятам реализовать свои мечты и раскрыть свои таланты. Как говорил наш Президент, каждый человек талантлив. Вопрос только в том, как быстро он сможет найти свой талант и реализовать его — это важнейшая ответственность государства: создать условия для того, чтобы люди могли раскрыть свой потенциал как можно в более раннем возрасте. В конкурсе «Большая перемена» отношение к участникам, как ко взрослым. Они — главные в этом конкурсе и имеют возможность принимать решения самостоятельно. В «Артеке» вместе с финалистами мы обсудили, как будет развиваться «Большая перемена» в дальнейшем, и именно на финале Президент России Владимир Путин принял решение, что конкурс станет ежегодным. По традиции, конкурс будет стартовать в День больших перемен — 28 марта. «Большая перемена» — это пространство непрерывного развития для всех школьников. В сообществе конкурса без перерыва будут проходить тематические месяцы, партнерами которых будут выступать крупнейшие компании страны. Для ребят это возможность пробовать и выбирать разные направления, выигрывать призы и находить друзей со всей страны. Еще очень важно, что теперь в новом сезоне к старшеклассникам смогут присоединиться ученики 5−7 классов. Это даст им возможность еще раньше попробовать себя в разных направлениях и успеть быстрее реализовать свой талант», — рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что участники «Большой перемены», придя на конкурс, смогли раскрыть свои таланты и поддержать своих учителей, наставников и школу. «Вместе с ребятами в конкурсе принимали участие учителя и наставники. Их роль была очень важна. Нередко в качестве педагога были родственники конкурсантов. Всегда нужно помнить, что самые главные наставники в жизни — родители и учителя. И я очень хочу сказать каждому из вас, огромное спасибо! Спасибо за таких талантливых участников, чьими результатами мы все гордимся», — рассказал Сергей Кравцов.

По итогам конкурса 20 лучших школ получили по 2 миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 300 учеников одиннадцатых классов — по 1 миллиону рублей, которые они смогут направить на оплату обучения в ведущих вузах страны, а в случае поступления на бюджетное отделение — на ипотеку, 300 девятиклассников и десятиклассников — по 200 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы на дополнительное образование, все 1200 участников финала получат путёвки в «Артек».

Министр просвещения РФ также добавил, что в дальнейшем будет создана Ассоциация участников «Большой перемены».

«Большая перемена» — это огромные возможности для каждого молодого человека в нашей стране. Я бы пожелал им воли — это прекрасное русское слово, заключающее в себе силу, свободу и желание. Потому что без желания, силы и свободы человек невозможен. Я желаю ребятам соединить эти три понятия в одно и идти дальше, несмотря ни на что», — отметил Народный артист России Владимир Машков.

Организаторы открытого урока — Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», министерство просвещения РФ, Институт изучения детства, семьии воспитания РАО и НИТУ «МИСиС».