Стокгольм, , 13:35 — REGNUM В то время, как распространение коронавирусной инфекции в Швеции продолжается, ситуация в национальной системе здравоохранения становится все более напряженной, несмотря на введенные ограничения. Поэтому профессор Университета Умео Фредрик Элг считает, что власти не оставят эпидемиологическую ситуация в состоянии свободного падения и пойдут на очередное ужесточение существующих ограничений. Об этом сообщила газета Expressen.

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Некоторые эксперты ожидают, что в ближайшем будущем в Швеции будет введен масочный режим.

«Для них (властей — прим. ИА REGNUM) это может стать выходом из ситуации, если … они порекомендуют ношение средств индивидуальных средств защиты полости рта», — заявил Элг.

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