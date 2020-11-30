Пермь, , 13:25 — REGNUM В Перми с поезда, следовавшего из Москвы в Абакан, сняты два пассажира. Нарушавшие общественный порядок, сообщили 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

По данным ведомства, в ночь на 28 ноября два жителя Свердловской области, возвращавшиеся с мест работы, употребляли алкоголь и вели себя вызывающе. Сразу после посадки в Москве мужчины пошли в вагон-ресторан, после его закрытия купили еще спиртные напитки на станции Кирова. В поезде нарушители громко разговаривали и выражались нецензурной бранью в адрес других пассажиров и, несмотря на неоднократные замечания, продолжали распитие спиртного.

В результате до конечного пункта (до станции Камышлов) мужчины так и не доехали. Дебоширов сняли с поезда на станции Пермь-2. В отношении мужчин возбуждены административные производства.

Добираться до точки назначения свердловчанам придется за свои средства, так как стоимость проезда пассажиру-нарушителю не компенсируется.