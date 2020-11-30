Цхинвал, , 13:28 — REGNUM В Южной Осетии за прошедшие выходные выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главу Юго-Осетпотребнадзора Марину Кочиеву.

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«За выходные дни проведено 187 исследований, — рассказала чиновница журналистам. — Впервые выявлен вирус у 39 человек».

Она добавила, что в республике под наблюдением медиков находится 1081 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». В том числе в больнице размещены 147 человек.

28 ноября замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева сообщила, что за прошедшие сутки в республике выявили 23 носителя SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что на сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. По данным, которые публиковали со слов представителей Юго-Осетпотребнадзора, за время пандемии в стране выявили 1787 носителей коронавируса. Из них 787 человек победили инфекцию.