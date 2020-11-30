Магас, , 13:24 — REGNUM В Ингушетии число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 112. За прошедшие выходные скончались от осложнений после заражения опасной инфекцией еще три жителя республики.

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По данным регионального оперативного штаба на 30 ноября, в госпиталях проходят лечение 492 человека, в том числе 144 — с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии остаются 44 пациента, 15 из них понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 9471 человека. Из них сумели справиться с болезнью 8042 пациента, за прошедшие сутки их стало больше на 60 человек.

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