Челябинск, , 13:24 — REGNUM В Челябинске подходит к концу вакцинация от гриппа. Об этом заявил на аппаратном совещании вице-мэр Сергей Авдеев.

По словам чиновника, на ближайшей неделе в городе будут закрыты мобильные пункты, расположенные в общественных местах. Там за три месяца привились более 6,5 тыс. граждан.

Поставить прививки можно в поликлиниках. Как сообщало ИА REGNUM, вакцинации от гриппа в 2020 году власти уделяют повышенное внимание. Причиной стала пандемия коронавируса.

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