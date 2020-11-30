Курган, , 13:18 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них 30 зарегистрированы в Кургане, сообщает 29 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе на 30 ноября выявлено 8800 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 7711 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.