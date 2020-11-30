Ёнчхон, , 13:20 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, коронавирус был выявлен у двух представителей сухопутных войск в Ёнчхоне провинции Кёнгидо, где раннее была зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса в армии.

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Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 371. Из числа инфицированных 195 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 438 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 34 201.

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