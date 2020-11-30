Ставрополь, , 13:12 — REGNUM Жителям Ставропольского края, потерявшим работу в период пандемии, предложат пройти переобучение. В 2021 году этой возможностью смогут воспользоваться не менее 2 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения региона.

По данным ведомства, на Ставрополье с 2019 года, с начала реализации нацпроекта «Демография», бесплатное переобучение уже прошли более 7 тыс. молодых матерей и людей старше 50 лет. С начала следующего года мера поддержки распространится на всех жителей края, потерявших работу, и на граждан, которые находятся под риском увольнения.

Отмечается, что при переобучении внимание будет уделяться потребностям работодателей, чтобы выпускники образовательных программ впоследствии были востребованы на рынке труда. После обучения безработные получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, как ожидается, благодаря новым навыкам сохранят свои рабочие места.

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