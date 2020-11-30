Чебоксары, , 13:11 — REGNUM В Чувашии декабрь начнётся с холодов, в ночь на 1 декабря температура снизится до — 12 градусов. Морозы продержатся до конца первой декады декабря, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

После снегопада в Чебоксарах Cap.ru

В республику начала поступать морозный воздух. Из-за прохождения сухого холодного фронта в ближайшие сутки в Чувашии усилится юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 13 м/с. В ночь с 30 ноября на 1 декабря ожидается — 12 градусов мороза, а ощущаемая температура составит −15…−20 градусов мороза.

2 декабря ветер немного стихнет, но воздух будет остывать и в ночь на 3 декабря температура может опуститься до — 20 градусов. Синоптик-любитель не исключает, что местами по республике может быть ещё холоднее.

По прогнозам, в выходные дни, 5 — 6 декабря, центр антициклона окажется на Волго-Вятским регионом, и в Чувашии установится безветренная солнечная морозная погода с температурой −15…−20 градусов. По предварительным данным, морозы продержатся, как минимум, десять дней, а температура в среднем будет на четыре градуса ниже климатической нормы.