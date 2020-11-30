Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Грузии остается управляемой. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 ноября заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Никто не скрывает, что эпидемиологическая ситуация сложная, но на данном этапе ситуация управляемая, — сказал врач. — Я понимаю, я знаю, что есть определенные недостатки в стационаризации, но тех, кто нуждается в стационаре, в итоге помещают в стационар».

Гамкрелидзе подчеркнул, что в Грузии самый низкий уровень смертности среди тех, кто лечится от COVID-19 не в больницах. Он также сообщил, что в стране около 350 свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Грузии сообщили о «рекордном» числе выявленных носителей коронавируса за прошедшие сутки.

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