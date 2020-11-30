Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM В Казахстане насчитывается более 20 тыс. представителей деструктивных религиозных течений. Об этом 30 ноября заявил директор центра прикладных исследований религии «Мысль» Аскар Сабдин, сообщает агентство КазТАГ.

Эксперт выступил на пресс-конференции, посвященной проекту «Горячая линия 114». Сабдин отметил, что в Казахстане присутствуют политически мотивированные салафиты.

«Они умело конспирируются и не раскрываются», — сказал эксперт. По его словам, наибольшая часть казахстанских салафитов относят себя к мадхализму.

Отметим, проект «Горячая линия 114» — это бесплатный телефон доверия и чат-сайт для жителей Казахстана, нуждающихся в помощи в религиозных вопросах.