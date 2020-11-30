Новосибирск, , 13:01 — REGNUM В Новосибирской области определили требования к проведению новогодних праздников. Документ одобрен на заседании правительства региона сегодня, 30 ноября.

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Так, в срок по 15 января 2021 года допускается проведение новогодних утренников, корпоративных банкетов и других мероприятий. Однако, количество присутствующих в зале ограничено — из расчёта один посетитель на 4 кв. м, но не более 50 человек.

При этом, новогодние корпоративные банкеты и другие подобные мероприятия должны завершиться не позднее 00:00, а начаты не ранее 08:00 (время местное). Услуги организаций общественного питания по доставке заказов и обслуживание навынос не ограничены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса в Новосибирской области, продлён до 31 марта 2021 года.

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