Брянск, , 13:09 — REGNUM Под инфекционный стационар снова перепрофилирован родильный дом Брянской областной больницы №1. Пациентками стали беременные женщины, у которых подтверждён коронавирус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Первых пациенток с группой риска роддом принял в конце апреля 2020 года. В июле, когда количество поступающих беременных с коронавирусом снизилось, женщин размещали в специальных палатах, так называемых мельцеровских боксах, а сам роддом вернулся в плановый режим работы. В середине ноября ковид-госпиталь снова открыли, за две недели в учреждении на свет появились 16 детей.

Перепрофилированный роддом может принять до 80 пациенток одновременно, сообщает ГТРК «Брянск».