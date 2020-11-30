Ярославль, , 13:00 — REGNUM Глава Ростуризма Зарина Догузова в своих социальных сетях поздравила туристический маршрут «Золотое кольцо России» с днем рождения, а также пригласила всех побывать в городах маршрута. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Знак «Нулевой километр Золотого кольца» в Ярославле МОТ «Золотое кольцо»

По мнению Зарины Догузовой, в Ярославле «стоит получить паспорт туриста «Золотого кольца», сделать фото со знаком Нулевого километра, и посетить старейший театр в России».

«Отрадно, что на федеральном уровне не забывают о Золотом кольце. Прекрасное поздравление Зарины Догузовой лишний раз подтверждает, что мы ориентируемся и опираемся на развитие внутреннего туризма и Золотого кольца в том числе. Все города маршрута прекрасны по-своему, но в Ярославле есть ряд объектов, которые действительно выделяют его из других городов. Именно они и попали в рекомендации Главы Росстуризма. Не случайно Ярославль — столица Золотого кольца», — прокомментировала новость президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Паспорт туриста Золотого кольца позволяет путешествовать по городам и регионам самого популярного туристического маршрута страны по системе скидок и бонусов. Его можно получить в «Паспортном столе Золотого кольца», который находится рядом рядом со знаком «Нулевой километр Золотого кольца».

Не забыла Зарина Догузова и другие города Ярославской области. По её мнению, в Переславле-Залесском стоит увидеть место, где рождался русский военный флот (музей Ботик Петре Первого), и Дом Берендея, в Ростове Великом — прогуляться по стенам Ростовского кремля, в Угличе — увидеть место гибели царевича Димитрия и зайти в Музей городского быта.

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