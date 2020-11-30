Ярославль, 30 ноября 2020, 13:00 — REGNUM Глава Ростуризма Зарина Догузова в своих социальных сетях поздравила туристический маршрут «Золотое кольцо России» с днем рождения, а также пригласила всех побывать в городах маршрута. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению Зарины Догузовой, в Ярославле «стоит получить паспорт туриста «Золотого кольца», сделать фото со знаком Нулевого километра, и посетить старейший театр в России».
Паспорт туриста Золотого кольца позволяет путешествовать по городам и регионам самого популярного туристического маршрута страны по системе скидок и бонусов. Его можно получить в «Паспортном столе Золотого кольца», который находится рядом рядом со знаком «Нулевой километр Золотого кольца».
Не забыла Зарина Догузова и другие города Ярославской области. По её мнению, в Переславле-Залесском стоит увидеть место, где рождался русский военный флот (музей Ботик Петре Первого), и Дом Берендея, в Ростове Великом — прогуляться по стенам Ростовского кремля, в Угличе — увидеть место гибели царевича Димитрия и зайти в Музей городского быта.
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