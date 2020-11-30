Москва, , 13:00 — REGNUM Испанские власти продлили действие постановления от 17 июля 2020 года, предусматривающее ограничения на въезд для жителей ряда стран. Об этом сообщают испанские СМИ.

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Ограничения продлятся до 31 декабря 2020 года. При этом граждане Австралии, Японии, Руанды, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая могут въезжать в Испанию — для них ограничения на въезд не действуют.

Отмечается, что в случае определённых обстоятельств или получения новых рекомендаций со стороны Евросоюза ограничения могут быть пересмотрены.