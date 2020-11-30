Найроби, , 13:24 — REGNUM Туристам в Кении впервые предложат туры на чайные плантации, передает Citizen TV со ссылкой на заявление министра туризма и дикой природы Кении на открытии чайных туров в округе Бомет.

«Такие страны, как Индия и Китай известны своими чайными турами, они заполнили эту нишу из-за объемов урожая [чая], которыми также славится и Кения, что мы так долго упускали из виду», — заявил министр туризма и дикой природы Кении Джозеф Боиннет.

Выступая во время запуска нового туристического продукта, министр призвал туроператоров в регионе немедленно включить чайные туры в различные туристические пакеты.

«Нет лучшего способа обеспечить синергию между туризмом и сельским хозяйством, чем внедрение чайного туризма в качестве отправной точки для агротуристических предприятий», — заявил он.

«Это позволит не только сохранить наши средства к существованию, но и нашу туристическую стратегию по диверсификации предложений», — отметил министр.

По словам репортеров, Кения известна во всем мире своими чайными и цветочными плантациями.

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