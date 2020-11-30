Сеул, , 13:06 — REGNUM Правительство Южной Кореи обеспокоено тем, что в случае сохранения текущей эпидемиологической обстановки в стране, третья волна коронавируса может затянуться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представитель Управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, в настоящее время трудно остановить распространение инфекции, так как существующая система отслеживания контактов несовершенна, а количество бессимптомных случаев заражения продолжает расти.

Отметим, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 438 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране увеличилось до 34 201.

Между тем, с начала следующего месяца в столичном регионе будут закрыты сауны и общественные бани, тренажёрные залы, а ресторанам запрещается проводить рождественские и новогодние банкеты.

Напомним, что 20 ноября представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи объявил о начале третьей волны коронавируса в Сеуле.

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