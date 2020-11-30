Новосибирск, , 13:36 — REGNUM Защитники руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» намерены обжаловать решение следствия об отказе в проведении потерпевшим по делу повторной судебно-психиатрической экспертизы. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале адвокатов.

В начале ноября защитники фигурантов дела подали прошение о проведении потерпевшим Дмитрию Кистерскому и Эдуарду Мизгирёву повторных экспертиз. Итоги судебно-психиатрических экспертиз, проведённых в 2019 году в рамках другого дела, следствие считает основным доказательством причинения этим людям тяжкого вреда. Адвокаты же считают, что полученные данные — противоречивы и неполны. Следователь в прошении отказал.

Защитники назвали такое решение ожидаемым. Ответ следователя будет обжалован, подчеркнули они.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Красноярском крае задержали основателя религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и других руководителей секты. Следствие полагает, что они привлекали деньги граждан для получения дохода от религиозной деятельности. Задержанным предъявили обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ).

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