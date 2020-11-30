Красногорск, , 12:54 — REGNUM На территории Подмосковья будет действовать 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом 30 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт ИА REGNUM.

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По его словам, количество госпитализированных с COVID-19 в области составляет около 12,5 тысяч человек. Ежедневно в медучреждения доставляют около одной тысячи граждан, заражённых коронавирусом.

«Вакцина от COVID-19 начинает поступать. Каждую неделю мы получаем всё большее и большее количество вакцин. Хотелось бы сразу и много, так не получается, но динамика есть. Вакцинация сложная — отличается от гриппа, и мы должны быть готовы развернуть пункты вакцинации по всей Московской области. Максимум их будет 90. Специфика — низкотемпературное хранение», — сказал Воробьёв.

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