Москва, , 12:44 — REGNUM На сегодняшний день рассматривается вопрос о предоставлении рабочих мест для иностранных студентов в филиалах российских вузов за рубежом и представительствах Россотрудничества. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки.

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"Для оказания помощи в организации дистанционного обучения Минобрнауки совместно с Россотрудничеством прорабатывает вопрос предоставления иностранным студентам рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство также разработало рекомендации вузам для эффективной организации дистанционного формата обучения.