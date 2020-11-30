Новосибирск, , 12:44 — REGNUM В Новосибирской области объявлено «штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей». Это следует из прогноза Западно-Сибирского гидрометцентра.

Площадь Калинина. Новосибирск Артем Лапухин © ИА Красная Весна

«В период с 15:00 (время местное) сегодня, 30 ноября, до 15:00 1 декабря в Новосибирске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — уточнили в гидрометцентре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирск сегодня утром, 30 ноября, накрыло смогом и запахом гари.

Читайте также: В Новосибирске нечем дышать