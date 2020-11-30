Рязань, , 12:45 — REGNUM В Рязанской области 30 ноября подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии инфекцию выявили у более чем 14 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет. Под медицинским наблюдением находятся 3168 человек, госпитализированы в лечебные учреждения 483 пациента с подтверждённым коронавирусом, в том числе пять детей. Состояние 44 человек врачи оценивают как тяжёлое, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В целом в регионе зарегистрировано 14 тыс. 060 случаев заражения инфекцией, выздоровели 11 тыс. 667 человек, в том числе 98 выписаны за истекшие сутки.