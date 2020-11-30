Рустави, , 12:47 — REGNUM В грузинском городе Рустави предприниматели, торгующие на так называемом «Стамбульском рынке», в ходе акции протеста 30 ноября перегородили автомобильную дорогу, выступая против карантинных ограничений. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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По данным журналистов, протестующие выступили против введенного в Грузии 28 ноября запрета на работу вещевых рынков.

«Мы останемся голодными из-за этих ограничений. Ни работы, ни помощи. Что нам делать, что принести домой? Мы соблюдаем все правила, носим маску и перчатки. Пусть разрешат нам работать. Мне каждый месяц нужно платить по кредиту 200 лари, чем мне его оплачивать?» — сказал журналистам один из участников акции.

Как передавало ИА REGNUM, до 31 января 2021 года в Грузии действуют ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, приостановлена, временно запрещено работать торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Ресторанам и кафе разрешено работать только навынос.

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