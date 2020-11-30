Лондон, , 12:35 — REGNUM Группе перекупщиков под названием CrepChiefNotify удалось за день приобрести больше тысячи консолей Xbox Series X. Об этом сообщалось 29 ноября на их странице в Instagram.

Представители CrepChiefNotify не рассказали, где именно им удалось приобрести такое количество консолей. Однако они утверждают, что это известный онлайн-магазин.

Ранее CrepChiefNotify приобрели больше 3,5 тыс. консолей PlayStation 5. Перекупщики заявили, что «ни о чём не жалеют».

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