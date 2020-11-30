Грозный, , 12:34 — REGNUM В Чечне до конца текущего года будут переселены в новые квартиры более 300 человек. Мероприятия по приобретению для них нового жилья будут проведены благодаря дополнительному финансированию, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В целом на 99% мероприятия по ликвидации ветхого жилья проводятся в республике за счет средств «Фонда содействия реформированию ЖКХ». Согласно планам властей, в 2021 году получат жилье по нацпроекту «Жильё и городская среда» 96 семей, проживающие в настоящее время в аварийных помещениях.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Чечни Ахмеда Газалапова, всего новоселами станут 324 человека, которые проживают в городах Аргун и Грозный, а также в Грозненском районе. Для обеспечения их квартирами будет направлено 148 млн рублей.

Отметим, в 2020 году обладателями новых комфортных квартир по программе ликвидации ветхого жилья стали 757 жителей Чечни.