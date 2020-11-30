Архангельск, , 12:33 — REGNUM В Архангельской области официальное число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки выросло на 387. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 31 617 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых заболевших — 134 архангелогородца, 46 жителей Северодвинска, 38 жителей Котласского района, 28 новодвинцев. Растет заболеваемость в Устьянском, Онежском, Красноборском, Вельском, Приморском и других районах области.

На лечении с COVID-19 находятся 8222 человека.