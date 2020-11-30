Москва, , 12:30 — REGNUM Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, заявление которого размещено на официальном канале министерства в YouTube.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

«Вчера мной был подписан приказ о переводе всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга, подведомственных Министерству науки и высшего образования, о переводе на удалённый формат обучения — то, что именуют дистанционным обучением. Причин в данном случае несколько: первая — мы внимательно смотрим за тем, какое количество обращений к нам поступает от студентов, и таких обращений с каждым днём всё больше — о том, чтобы перевести обучение на дистанционный формат», — сказал Фальков.

По его словам, такие сообщения поступают преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга: «Второе — это количество вузов, которые уже приняли [соответствующее] решение. В Москве по состоянию на сегодняшний день 21%, а в Санкт-Петербурге — 25%, которые полностью перешли на дистанционный формат обучения, и с каждым днём таких вузов становится всё больше».

Фальков подчеркнул, что с учётом всех обстоятельств министерство приняло соответствующее решение.