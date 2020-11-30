Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чувашии в 2021 году «практически все районные печатные издания» будут выходить раз в неделю, а не 2−3 раза, как в настоящее время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 ноября, заявил на планёрке в правительстве министр информационной политики Михаил Анисимов.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

В ходе совещания глава мининформполитики, говоря о медийной политике в преддверии подписной кампании, обозначил ряд задач.

«Наша задача сейчас в том, что мы от новостного контента переходим больше к аналитическим материалам. Практически все районные издания у нас с будущего полугодия начинают выходить в еженедельном формате, они становятся толстыми, они становятся в формате еженедельника. И соответственно, будут наполнены более насыщенными материалами, именно аналитическими», — сказал Михаил Анисимов.

По его словам, также практикуются тематические выпуски. В частности, ближайшие выпуски «районок» будут посвящены «реализации национальных проектов в том или ином муниципальном образовании».

Глава Чувашии Олег Николаев не отреагировал на сокращение выпусков районных газет и переход в еженедельник. Но обратился к главным редакторам и журналистам с «призывом проводить журналистские расследования, вникать в детали, соответствующим образом давать информацию под разными углами зрения»:

«Чтобы она была, прежде всего, интересна для читателей, а с другой стороны — полезна для нас, руководителей, с точки зрения критического отношения к происходящим событиям».