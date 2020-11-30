Самара, , 12:29 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 декабря по 5 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на девять градусов и более.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 3 декабря ожидается понижение температуры до — 26 °C. Местами изморозь и гололедица. Днем температура воздуха может опуститься до — 16 °C.

Спасатели региона рекомендуют жителям уменьшить время пребывания на улице и не допускать переохлаждения.

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