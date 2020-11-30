Псков, , 12:27 — REGNUM За последние сутки в Псковской области лабораторно подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. «В шести активных очагах новых ковид-больных не выявлено», — сообщил 30 ноября губернатор региона Михаил Ведерников.

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Всего в регионе зафиксировано 12 507 заразившихся жителей за время пандемии, из них выздоровело 6668 человек, в том числе 67 пациентов выписаны за последние сутки.

От ковида в Псковской области скончались 73 человека, в том числе один летальный исход произошел за минувшие сутки.

Ранее глава региона в своем еженедельном обращении отметил, что в Псковской области идет работа по обеспечению лекарствами пациентов, лечащихся от коронавируса амбулаторно. Из 16 рекомендованных позиций препаратов выдаются пока шесть. Закупки продолжаются, препараты будут выдаваться по мере поступления в регион.

Кроме того, Михаил Ведерников пояснил, что долгое ожидание скорой помощи — следствие беспрецедентной нагрузки. Если в начале года ежесуточная нагрузка на выездные бригады скорой помощи составляла порядка 500 вызовов в сутки, то к концу ноября эта цифра выросла почти до 900 выездов. Также резко возросла нагрузка на поликлиники. Так, в Псковскую городскую поликлинику 24 ноября поступило 800 вызовов врачей на дом.

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