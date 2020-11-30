Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM В Свердловской области произошло ещё девять случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 29 ноября 2020 года власти докладывали об 11 летальных случаях COVID-19.

Теперь в регионе зафиксировано 1 027 летальных случаев коронавирусной инфекции. В России скончались уже 39 895 человек, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено уже 46 326 случаев заражения коронавирусом.

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