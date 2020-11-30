Ставрополь, , 12:26 — REGNUM Автопробег для сбора средств на лечение пятимесячного ребенка прошел 29 ноября на Ставрополье. В акции приняли участие десятки жителей края и соседних регионов, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в управлении по информполитике краевого правительства.

Автомобили проехали по маршруту Ставрополь — Невинномысск — Минеральные Воды — Георгиевск. На них были закреплены плакаты с фотографиями Савелия Бойко из Новоселицкого района, которому врачи поставили диагноз «Спинальная мышечная атрофия I типа». Болезнь может лишить малыша возможности двигаться и самостоятельно дышать.

Для восстановления здоровья ребенка нужен препарат «Золгенсма». На дорогостоящее лекарство требуется 160 млн рублей — пока семье удалось собрать почти 2 млн рублей.

«Врачи говорят, чем раньше сделать укол, до семи месяцев, тем быстрее и проще пройдет реабилитация. Нашему старшему сыну скоро будет три года, так хочется, чтобы младший его братик тоже был здоров!» — приводятся в сообщении слова матери ребенка Анастасии Бойко.

В управлении добавили, что благотворительное мероприятие организовали добровольцы Александра Романова из города Георгиевска и Любовь Кисличная из Ростовской области.