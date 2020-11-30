Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 1244 штрафов за нарушение мер по профилактики пандемии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным министерства, 67 человек оштрафовали на 2000 лари (около $600) за нарушение правил изоляции. Еще 1177 жителями выписали штрафы по 20 лари (около $6) за нарушение масочного режима.

«МВД призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность и соблюдать существующие нормы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что повторное нарушение режима изоляции в Грузии влечет уголовную ответственность.

Как передавало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии начали действовать новые ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун».

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