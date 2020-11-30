Стокгольм, , 12:24 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен заявила, что дома престарелых по всей стране нуждаются в большем количестве персонала. Она также пообещала сделать все возможное с целью улучшения качества медицинского обслуживания пожилых людей в домах престарелых. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Заявление министра прозвучало после публикации доклада Инспекции по охране здоровья, которая показала, что 20% пожилых людей, зараженных коронавирусом не прошли индивидуальный осмотр у врача. Подавляющее большинство медицинских осмотров проводилось по телефону, и только 5−7% смогли записаться на личный прием к доктору.

«Что-то не так, и поэтому сейчас нам надо обсуждать, каким образом можно повысить качество оказываемых медицинских услуг … Не имеет значения, где вы живете и сколько вам лет. В этой стране каждый имеет право на индивидуальное медицинское обслуживание», — заявила министр.

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