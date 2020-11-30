Москва, , 12:21 — REGNUM В настоящее время, кроме уже зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает ещё три таких препарата. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Еще три вакцины (от коронавируса) показали свою перспективность и находятся в разработке», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там уточнили, что данные препараты являются рекомбинантными вакцинами, которые создаются на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в случае, если граждане России будут ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, вопрос о введении в стране полного локдауна отпадет.