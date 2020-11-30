Тула, , 12:17 — REGNUM В Тульской области за неделю с 24 по 30 ноября подтверждено 1 132 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 ноября.

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Неделей ранее, за период с 17 по 23 ноября, сообщалось о 1006 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, в регионе продолжается рост числа носителей коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 606 случаев заражения.

Выздоровевшими после COVID-19 с 24 по 30 ноября признаны 1098 жителей Тулы и других районов области (1316 неделей ранее), всего выздоровели от COVID-19 14 558 человек.

Скончались за прошедшую неделю 18 пациентов с COVID-19, неделей ранее сообщалось о смерти 13 человек. Самому младшему из пациентов, скончавшихся за последнюю неделю ноября, было 46 лет, самому старшему — 89 лет. Всего за период пандемии COVID-19 унёс жизни 484 человек.

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