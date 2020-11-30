Архангельск, , 12:16 — REGNUM В Архангельске из 37 530 учащихся школ COVID-19 диагностирован у 41 ученика. Ни одна школа на карантин не закрыта. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Есть заболевшие и в детских садах — из 19 949 воспитанников заболевание подтверждено у 14.

«В образовательных учреждениях усилены санитарно-эпидемиологические меры. За каждым классом закреплено отдельное помещение. В кабинетах, где проходят уроки, требующие специального оборудования, проводиться дезинфекция после каждого урока», — сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Архангельской области на карантин были закрыты пять школ.