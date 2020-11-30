Ташкент, , 12:15 — REGNUM Причиной взрывов газовых счетчиков в Узбекистане стало их преднамеренное уничтожение. Об этом заявил министр энергетики республики Алишер Султанов в интервью на YouTube-канале Alter Ego.

Министра попросили прокомментировать случаи со взрывом счетчиков. «Это было сделано специально. Это уже доказано, и было проведено расследование», — сказал Султанов.

По его словам, в Узбекистане будет снят фильм на эту тему. Министр уточнил, что производством счетчиков занимается компания «Технопарк». По его словам, компания выиграла тендер в конкуренции с другими организациями.

Напомним, в конце сентября 2020 года сообщалось о взрыве «умного» газового счетчика в Андижане. Событие вызвало широкий общественный резонанс.